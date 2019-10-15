Генпрокуратура Украины завела три дела о хищениях в оборонной сфере

СЕГОДНЯ 21:04 2019-10-15T21:20:03+03:00

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Генеральная прокуратура Украины возбудила сразу три уголовных дела по фактам крупных хищений бюджетных средств при производстве вооружений на оборонных предприятиях. Фигурантами расследования являются бывшие высокопоставленные лица, а также сотрудники ряда компаний.

Одно из дел касается хищения средств при исполнении государственного заказа на производство 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы "Гиацинт". Второе относится к незаконному использованию бюджета для производства 82-мм миномета "Верба". Также досудебное расследование начато по факту закупки польских бронемашин Oncilla по завышенным ценам.

"Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"КП" писала о том, что скандал вокруг хищений в оборонно-промышленном комплексе Украины разгорелся еще в начале 2019 года. Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря заподозрили в том, что они с 2015 года продавали национальным оборонным предприятиям подержанные запчасти по завышенным ценам.

ИСТОЧНИК KP.RU