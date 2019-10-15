Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с главой Пентагона
Во вторник, 15 октября, состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу и его американского коллеги Марка Эспера. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
В пресс-службе Минобороны уточнили, что главной темой обсуждения стала обстановка в Сирии, где сейчас идут столкновения между курдами и турецкими войсками.
"Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии", - цитирует ТАСС сообщение.
В Пентагоне разговор Эспера и Шойгу назвали продуктивным.
Напомним, что 9 октября Турция начала наземную операцию "Источник мира" в Сирии. Оставшиеся без поддержки американцев курды обратились за помощью к Дамаску и России. Сторонам удалось достичь соглашения.
Сайт kp.ru писал, что правительственная армия выдвинулась к границе, где сейчас ведутся ожесточенные бои за земли. Курды и американцы добровольно передают территории под контроль официальных властей.
Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU
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