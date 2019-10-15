Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с главой Пентагона

СЕГОДНЯ 21:24 2019-10-15T21:54:24+03:00

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Во вторник, 15 октября, состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу и его американского коллеги Марка Эспера. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

В пресс-службе Минобороны уточнили, что главной темой обсуждения стала обстановка в Сирии, где сейчас идут столкновения между курдами и турецкими войсками.

"Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии", - цитирует ТАСС сообщение.

В Пентагоне разговор Эспера и Шойгу назвали продуктивным.

Напомним, что 9 октября Турция начала наземную операцию "Источник мира" в Сирии. Оставшиеся без поддержки американцев курды обратились за помощью к Дамаску и России. Сторонам удалось достичь соглашения.

Сайт kp.ru писал, что правительственная армия выдвинулась к границе, где сейчас ведутся ожесточенные бои за земли. Курды и американцы добровольно передают территории под контроль официальных властей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737523" frameborder="0"></iframe> Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU