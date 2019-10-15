Вице-президент США Майкл Пенс проведет переговоры с турецкими властями в связи с ситуацией в Сирии
Американский политик призовет к немедленному прекращению огня на сирийской территории
Изменить размер текста:
Вице-президент Штатов Майкл Пенс и госсекретарь страны Майк Помпео проведут в среду, 16 октября, переговоры с турецкими властями в связи с ситуацией на северо-востоке в Сирии.
Сообщается, что Пенс призовет к немедленному прекращению огня в Сирии и началу переговоров.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU