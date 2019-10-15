2019-10-15T23:15:43+03:00
В мире

Вице-президент США Майкл Пенс проведет переговоры с турецкими властями в связи с ситуацией в Сирии

Американский политик призовет к немедленному прекращению огня на сирийской территории
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вице-президент Штатов Майкл Пенс и госсекретарь страны Майк Помпео проведут в среду, 16 октября, переговоры с турецкими властями в связи с ситуацией на северо-востоке в Сирии.

Сообщается, что Пенс призовет к немедленному прекращению огня в Сирии и началу переговоров.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В "Газпроме" заявили, что компания заменит все зарубежные компрессоры после инцидента с их отключением со спутника
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры
В Нидерландах нашли семью, которая девять лет пряталась в подвале фермы
В ООН заявили о растущем риске ядерной конфронтации
Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с главой Пентагона
Генпрокуратура Украины завела три дела о хищениях в оборонной сфере
Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную на 7,5 лет израильтянку
Текст соглашения по Brexit может быть опубликован 16 октября
В "Лиза Алерт" предложили контролировать местоположение педофилов
Минобороны опубликовало карту расстановки сил на севере Сирии
Низкие цены и не работающий сайт: В Госавтоинспекции рассказали, как распознать недобросовестные автошколы
Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР
Экзамены на получение водительских прав в России с 2020 года будут сдавать по-новому
Большинство аварий со смертельным исходом в России происходит из-за самонадеянности водителей
Автосалоны смогут сами устанавливать номера на новые машины с 2020 года
Кузнецова считает возвращение смертной казни невозможным
Россия и ОАЭ заключили сделки на сумму 1,5 млрд долларов
Путин подарил принцу Абу-Даби белого кречета
В России зафиксирован рост сексуальных преступлений против детей
Турецкий генерал-майор: «Угрозы для российских туристов в наших курортных зонах нет»
В Бразилии обрушился семиэтажный жилой дом
Медведев пообещал регулярно проводить совещания по выполнению поручений
Чувашия потратила 156 млн. рублей на диагностическое оборудование для новой поликлиники
Realme X2 Pro: "Убийца Xiaomi" представила смартфон с самой быстрой зарядкой