Вице-президент США Майкл Пенс проведет переговоры с турецкими властями в связи с ситуацией в Сирии

СЕГОДНЯ 23:15 2019-10-15T23:15:43+03:00

Американский политик призовет к немедленному прекращению огня на сирийской территории

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Вице-президент Штатов Майкл Пенс и госсекретарь страны Майк Помпео проведут в среду, 16 октября, переговоры с турецкими властями в связи с ситуацией на северо-востоке в Сирии.

Сообщается, что Пенс призовет к немедленному прекращению огня в Сирии и началу переговоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU