Эрдоган: Турция не обеспокоена угрозами санкций и продолжит операцию в Сирии
Турецкий политик отметил, что не считает вход сирийской правительственной армии в город Манбидж "слишком негативным событием"
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкая сторона не встревожена угрозами санкций и продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии.
Политик подчеркнул, что не считает вход сирийской правительственной армии в город Манбидж "слишком негативным событием".
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ИСТОЧНИК KP.RU