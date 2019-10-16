Эрдоган: Турция не обеспокоена угрозами санкций и продолжит операцию в Сирии

СЕГОДНЯ 00:58 2019-10-16T00:58:50+03:00

Турецкий политик отметил, что не считает вход сирийской правительственной армии в город Манбидж "слишком негативным событием"

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкая сторона не встревожена угрозами санкций и продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии.

Политик подчеркнул, что не считает вход сирийской правительственной армии в город Манбидж "слишком негативным событием".

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ИСТОЧНИК KP.RU