Reuters: ВВС США совершили демонстративный полет над войсками Турции в Сирии
По мнению агентства, это было сделано "для демонстрации силы" после того, как турецкие войска подошли слишком близко к месту дислокации американских Вооруженных сил
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ВВС США совершили полет над турецкими войсками, которые находятся на северо-востоке Сирии.
Сотрудники агентства Reuters заявляют, что данный пролет был совершен "для демонстрации силы" после того, как турецкие войска подошли слишком близко к месту дислокации американских Вооруженных сил.
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ИСТОЧНИК KP.RU