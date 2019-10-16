Reuters: ВВС США совершили демонстративный полет над войсками Турции в Сирии

СЕГОДНЯ 06:11 2019-10-16T06:11:19+03:00

По мнению агентства, это было сделано "для демонстрации силы" после того, как турецкие войска подошли слишком близко к месту дислокации американских Вооруженных сил

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ВВС США совершили полет над турецкими войсками, которые находятся на северо-востоке Сирии.

Сотрудники агентства Reuters заявляют, что данный пролет был совершен "для демонстрации силы" после того, как турецкие войска подошли слишком близко к месту дислокации американских Вооруженных сил.

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ИСТОЧНИК KP.RU