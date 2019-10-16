Байден предсказал распад НАТО в случае переизбрания Трампа в 2020 году
Экс - вице-президент США Джо Байден уверен, что в случае переизбрания президента Штатов Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
Кандидат в американские лидеры от демократов назвал действующего лидера США "эксцентричным, сумасшедшим президентом".
- Если он (Трамп) будет переизбран, я обещаю вам, не будет никакого НАТО. ... У нас будут настоящие проблемы, - заявил Байден. Также по его мнению, Трамп ничего не смыслит во внешней политике и "действует из страха за свое собственное переизбрание", пишет "РИА-Новости".
При этом бывший вице-президент США напомнил, что Дональд Трамп критиковал НАТО и в то же время позитивно высказывался о российском лидере Владимире Путине.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Джо Байден обвинил Дональда Трампа в злоупотреблении властью президента. По словам бывшего вице-президента США, глава Белого дома использует свой пост для продвижения собственных интересов.
ИСТОЧНИК KP.RU