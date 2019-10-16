2019-10-16T09:00:42+03:00
Общество

«Победа» поднимает цены на 40% из-за решения суда

Ранее транспортная прокуратура подала иск о запрете лоукостеру взимать 25 евро за регистрацию на стойках зарубежных аэропортов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Победа» поднимает цены в среднем на 40% из-за решения суда«Победа» поднимает цены в среднем на 40% из-за решения судаФото: Мария ВЛАСОВА
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С 28 октября билеты лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию в среднем подорожают на 25 евро (1800 рублей). Повышение цен необходимо для исполнения решения Московского городского суда. Об этом сообщила представитель авиакомпании Елена Селиванова.

«Авиакомпания "Победа" для исполнения решения Московского городского суда вынуждена включить в тариф стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах. С зимнего расписания, которое начнется 28 октября 2019 года, "Победа" увеличит на 25 евро цены билетов на все рейсы из зарубежных аэропортов», - рассказала она «Ведомостям».

Отмечается, что стоимость билетов вырастет почти в 1,5 раза - на 40%. Средняя цена «Победы» за билет на зарубежный рейс прошлой зимой составляла 4500 рублей.

Ранее Московский городской суд удовлетворил иск межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил «Победе» взимать 25 евро с пассажиров за регистрацию на стойках зарубежных аэропортов.

В 2018 году лоукостер принял решение брать деньги с пассажиров за регистрацию "офлайн", так как в зарубежных аэропортах она является отдельной, платной услугой. По данным перевозчика, более 90% их пассажиров после этого начали регистрироваться на свои рейсы онлайн и не платили 25 евро. Повышение стоимости билетов же коснется всех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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