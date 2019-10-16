«Автодата» будет следить за передвижением россиян

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-16T08:54:51+03:00

Платформа сможет не только собирать сведения о географии поездок, но сможет сообщать в превышении скорости

Изменить размер текста: A A

За российскими автомобилистами будет следить платформа «Автодата». Она получит доступ не только к географии поездок и, также сможет сообщить о превышении скорости. Разработчики уверены, то данная функция поможет снизить смертность на дорогах, сократить вредные выбросы, справиться с пробками и помочь с раскрываемостью преступлений.

Тем не менее, пока не ясно на каких условиях сведения будут попадать на платформу, ведь законодательной базы для ее применения не существует.

В «Автонете» уверены, что смогут решить ситуацию с передачей сведений, хотя сейчас владельцы авто уверены, что данный об их авто принадлежат только им.

Разработчики уверяют, что все будет строго конфиденциально, а сведения сохранят в засекреченном виде.

- Есть данные, которые будут обязательны для передачи. К ним относится все, что касается безопасности дорожного движения: например, показатель скорости и другие. А какие-то человек сможет передавать по желанию. Это концепция, которая сейчас воплощается в жизнь, и под нее готовится соответствующее законодательство, — рассказал «Известиям» в кулуарах форума «Автонет» технологический эксперт НП «ГЛОНАСС» Вадим Сахонько.

Кстати, за добровольные данные (а из почти тысяча), водителям обещают скидки на транспортный налог, компенсацию за страховку и другие.

Сейчас «Автодата» находится в стадии проектирования и создания техзадания и курируется Минпромторгом и НП «ГЛОНАСС».

Существует и проблемы - 60% автопарка страны состоит из автомобилей старше 10 лет, технически передавать в «Автодату» данные смогут немногие из них.

Что касается собственников авто, ото они настроены скептически по отношению к данной разработке и не называют ее иначе, как «Большой брат, следит за тобой».

ИСТОЧНИК KP.RU