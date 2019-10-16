Эрдоган может посетить Россию с рабочим визитом в октябре
Турецкий президент Реджеп Эрдоган может посетить Москву с рабочим визитом уже в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, визит президента Турции может состояться в октябре», - рассказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Как писал ранее сайт kp.ru, в Кремле сообщили, что в ходе состоявшегося 15 октября телефонном разговоре президент России Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу посетить Россию с рабочим визитом. Эрдоган принял это приглашение.
Напомним, лидеры России и Турции провели телефонные переговоры. Президенты обсудили ситуацию в Сирии, высказались за продолжение процесса политического урегулирования в регионе и сообщили о намерении способствовать созыву Конституционного комитета в конце октября в Женеве.
ИСТОЧНИК KP.RU