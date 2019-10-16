СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-16T09:42:21+03:00

Эрдоган может посетить Россию с рабочим визитом в октябре Фото: REUTERS

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Турецкий президент Реджеп Эрдоган может посетить Москву с рабочим визитом уже в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, визит президента Турции может состояться в октябре», - рассказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как писал ранее сайт kp.ru, в Кремле сообщили, что в ходе состоявшегося 15 октября телефонном разговоре президент России Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу посетить Россию с рабочим визитом. Эрдоган принял это приглашение.

Напомним, лидеры России и Турции провели телефонные переговоры. Президенты обсудили ситуацию в Сирии, высказались за продолжение процесса политического урегулирования в регионе и сообщили о намерении способствовать созыву Конституционного комитета в конце октября в Женеве.

ИСТОЧНИК KP.RU