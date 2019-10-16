Политолог прокомментировал слова Байдена о перспективах НАТО в случае переизбрания Трампа

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-16T12:47:46+03:00

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Если Байден хочет победы демократов на президентских выборах в США, он должен и дальше защищаться от Трампа, предъявлять ему все новые обвинения. Такое мнение выразил политолог Александр Асафов в ответ на слова Байдена о том, что в случае переизбрания республиканца НАТО прекратит свое существование.

«Если демократы по-прежнему рассматривают его как одну из основных фигур (на пост президента США. — прим.ред.), конечно, он должен защищаться, в том числе от своего оппонента Дональда Трампа, предъявляя ему какие-то новые обвинения в некомпетентности в дополнение к старым», — цитирует политолога RT.

Асафов добавил, что внутри блока НАТО действительно сложилась непростая ситуация, именно этим могут воспользоваться демократы.

«Появляется репутационный ущерб для целостности и состоятельности блока НАТО… Именно сюда бьет Байден, чтобы показать, что Трамп не способен принимать адекватные решения, и он всё делает для своей электоральный выгоды. Ситуация сложная», — подчеркнул эксперт.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что если Дональд Трамп будет избран на второй срок, то альянс НАТО может прекратить свое существование, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU