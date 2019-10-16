2019-10-16T12:50:31+03:00
Происшествия

Отец Алеши Шимко прокомментировал ДТП нового «пьяного мальчика»

Он отметил, что эксперты поумнели
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
История из Кировской области с "пьяным мальчиком" повторяет события двухлетней давности из Балашихе. ФОТО: Фото: vk.com/overhear_yrchymИстория из Кировской области с "пьяным мальчиком" повторяет события двухлетней давности из Балашихе. ФОТО: Фото: vk.com/overhear_yrchym
Изменить размер текста:

Отец Алеши Шимко, который погиб в Балашихе в 2017 году и был признан пьяным, прокомментировал историю из Кировской области. Там майор полиции задавил шестилетнего ребенка. В крови у погибшего снова нашли алкоголь, но на этот раз доза была меньше, чем у Алеши Шимко.

- Видимо, эксперты поумнели чуть-чуть. Вместо нереальной дозы 2,7, которую ставили нам, написали, может быть, реальную, на их взгляд, — 0,5, - комментирует Роман Шимко.

По его мнению, опыт все получили после случая с гибелью его сына. И если бы за рулем авто был простой человек, то он «попал под жернова системы».

- Теперь сделали так, что эксперта не подтянули и сотрудник уходит от ответственности. Поумнели эксперты на примере моем, — говори мужчина телеканалу «360».

Адвокат Виктория Данильченко, которая занималась делом Алеши Шимко, надеется, что правосудие удастся восстановить.

- Конечно, в тюрьме сидеть не хочется, но обвинять погибшего ребенка в употреблении алкоголя и превышении скорости на маленьком велосипеде — за гранью добра и зла, - заявила правозащитник.

Сайт kp.ru писал, что 13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области произошла авария, которая унесла жизнь шестилетнего мальчика. Экспертиза показала, что в крови ребенка нашли 0,51 промилле этанола. Родители уверены, что экспертиза проведена не корректно и добиваются независимого расследования.

В УМВД России по Кировской области рассказали о своей позиции в этом деле. По факту ДТП уже проведена служебная проверка.

- Майор полиции, находясь в очередном отпуске, на личном автомобиле двигался по главной дороге населенного пункта без нарушения ПДД, - сообщили в ведомстве. - На одном из перекрестков со второстепенной дороги неожиданно выехал велосипедист. Сотрудник не имел возможности предотвратить аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле прокомментировали «огрехи» в исполнении гимна России в Эр-Рияде
Глава Зернового союза: В России одни из самых низких цен на хлеб в мире
Политолог прокомментировал призыв сенатора США ужесточить курс против России
Заключенные политики Каталонии выступили против беспорядков на демонстрациях
В Кремле ответили на требования Киева распустить ДНР и ЛНР
Политолог прокомментировал слова Байдена о перспективах НАТО в случае переизбрания Трампа
В МИД Франции заявили о необходимости переговоров с Путиным по ситуации в Сирии
Законопроект о домашнем насилии намерены подготовить до 1 декабря
В Токио предложили Москве признать "ошибкой" военную операцию СССР 1945 года
Эксперты рассказали, как правильно питаться на работе
В России увеличилась средняя продолжительность жизни
Эксперты рассказали, где в России можно купить самый дешевый хлеб
В 2019 году в России предотвращено 39 терактов, уничтожено 49 террористических ячеек
Горняки Украины готовят всеукраинский протест шахтеров
Ким Чен Ын въехал на священную гору верхом на белом коне
Эрдоган может посетить Россию с рабочим визитом в октябре
В Гидрометцентре рассказали, что ноябрь в России будет теплым
«Победа» поднимает цены на 40% из-за решения суда
«Автодата» будет следить за передвижением россиян
Пенс и Пентагон не будут сотрудничать с демократами по импичменту Трампа