Отец Алеши Шимко прокомментировал ДТП нового «пьяного мальчика»

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-16T12:50:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Отец Алеши Шимко, который погиб в Балашихе в 2017 году и был признан пьяным, прокомментировал историю из Кировской области. Там майор полиции задавил шестилетнего ребенка. В крови у погибшего снова нашли алкоголь, но на этот раз доза была меньше, чем у Алеши Шимко.

- Видимо, эксперты поумнели чуть-чуть. Вместо нереальной дозы 2,7, которую ставили нам, написали, может быть, реальную, на их взгляд, — 0,5, - комментирует Роман Шимко.

По его мнению, опыт все получили после случая с гибелью его сына. И если бы за рулем авто был простой человек, то он «попал под жернова системы».

- Теперь сделали так, что эксперта не подтянули и сотрудник уходит от ответственности. Поумнели эксперты на примере моем, — говори мужчина телеканалу «360».

Адвокат Виктория Данильченко, которая занималась делом Алеши Шимко, надеется, что правосудие удастся восстановить.

- Конечно, в тюрьме сидеть не хочется, но обвинять погибшего ребенка в употреблении алкоголя и превышении скорости на маленьком велосипеде — за гранью добра и зла, - заявила правозащитник.

Сайт kp.ru писал, что 13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области произошла авария, которая унесла жизнь шестилетнего мальчика. Экспертиза показала, что в крови ребенка нашли 0,51 промилле этанола. Родители уверены, что экспертиза проведена не корректно и добиваются независимого расследования.

В УМВД России по Кировской области рассказали о своей позиции в этом деле. По факту ДТП уже проведена служебная проверка.

- Майор полиции, находясь в очередном отпуске, на личном автомобиле двигался по главной дороге населенного пункта без нарушения ПДД, - сообщили в ведомстве. - На одном из перекрестков со второстепенной дороги неожиданно выехал велосипедист. Сотрудник не имел возможности предотвратить аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU