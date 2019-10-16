В Кремле ответили на требования Киева распустить ДНР и ЛНР
Требование роспуска самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик являются неожиданными для других участников «нормандского формата». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Это опять новые вводные от украинской стороны. Можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа», - сказал представитель Кремля.
Песков также отметил, что такие заявления могут означать отход от Минских соглашений и отказ от данных Украиной обязательств.
Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал требования Киева заведомо неприемлемыми. По его словам, они делают бессмысленными Минские соглашения.
Напомним, в Киеве заявили, что выполнят политическую часть Минских договоренностей при условии роспуска ДНР и ЛНР и разведения сил в зоне разграничения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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