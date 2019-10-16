В Кремле ответили на требования Киева распустить ДНР и ЛНР

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-16T13:05:12+03:00

Песков сообщил, что такие заявления неожиданны для других участников «нормандского формата»

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Требование роспуска самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик являются неожиданными для других участников «нормандского формата». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это опять новые вводные от украинской стороны. Можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа», - сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что такие заявления могут означать отход от Минских соглашений и отказ от данных Украиной обязательств.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал требования Киева заведомо неприемлемыми. По его словам, они делают бессмысленными Минские соглашения.

Напомним, в Киеве заявили, что выполнят политическую часть Минских договоренностей при условии роспуска ДНР и ЛНР и разведения сил в зоне разграничения.

ИСТОЧНИК KP.RU