Глава Зернового союза: В России одни из самых низких цен на хлеб в мире

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-16T13:52:10+03:00

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Самый дорогой хлеб продается в Санкт-Петербурге, самый дешевый – в Перми и Нижнем Новгороде. К такому выводу пришли эксперты IT-компании «Эвотор». По их подсчетам, средняя цена ржаного хлеба в России составляет 36 рублей, а пшеничный в среднем стоит 26 рублей

По мнению некоторых экспертов, такие цены необоснованно низкие. В частности, глава Зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что хлеб должен стоить, как минимум, в два раза дороже.

- Я считаю, что это не очень адекватные цены. У нас одни из самых низких цен на хлеб в мире. Дешевле может быть только в Египте, но там есть государственные субсидии по программе поддержки хлебопечения. А у нас ни копейки из бюджета хлебопекам не поступает и, не компенсируются растущие издержки, - приводит его слова ИА «NSN».

По мнению Злочевского, производители хлеба не получают от государства фактически ничего, а покрывать все издержки самостоятельно крайне сложно. Это неминуемо ведет к понижению качества хлебобулочных изделий. Единственный выход – повышение цен на хлеб, в среднем до 65-70 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU