2019-10-16T14:06:42+03:00
Экономика

В Южно-Сахалинске открылся первый в регионе центр «Мой бизнес»

Сахалинские предприниматели смогут оформлять документы по принципу «одного окна» и получать бесплатные консультации специалистов
Ирина СУХАНОВА
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На открытии центра побывал губернатор Валерий Лимаренко. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.На открытии центра побывал губернатор Валерий Лимаренко. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.
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Теперь открыть свое дело на Сахалине стало еще проще: в Южно-Сахалинске 16 октября заработал первый в регионе центр «Мой бизнес». Здесь предприниматели могут оформить документы по принципу «одного окна», получить консультации специалистов и финансовую поддержку.

– Повышение инвестиционной привлекательности Сахалина и Курил для нас принципиально важно. Для этого открылся центр, где бизнес чувствует себя, как дома, - рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, побывавший на открытии. - Власть хочет слышать предпринимателей, чтобы бизнес развивался, создавались рабочие места, формировалась налоговая база для реализации социальных программ.

Центры «Мой бизнес» открываются в регионах в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В южно-сахалинском центре бизнесменов встречают три окна МФЦ, помещение оборудовано современными средствами связи и техникой: быстрый доступ в Интернет, столы с компьютерами и принтерами, электронные терминалы.

У тех, кто только подумывает открыть свое дело, есть возможность обсудить будущий бизнес с экспертами. В центре можно получить консультации специалистов агентства по привлечению инвестиций, Корпорации развития Сахалинской области, центров поддержки предпринимательской и экспортной деятельности, фонда развития предпринимательства.

– Мы хотим свести к минимуму бюрократическую нагрузку на предпринимателей, создать комфортные условия для ведения бизнеса, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Предприниматель или человек, только планирующий открыть свое дело, сможет в одном месте получить консультацию по всем вопросам, и в том числе финансовую поддержку.

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@TrueKPRU
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