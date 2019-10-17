Жители отдаленных районов Сахалина и Курил пройдут медосмотр у лучших врачей России

СЕГОДНЯ 01:00 2019-10-16T14:09:41+03:00

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В Сахалинской области высадился медицинский десант: лучшие врачи из разных регионов России приехали в отдаленные районы Сахалина и Курильских островов, чтобы проконсультировать местных жителей. В составе шести выездных бригад — узкопрофильные специалисты, прошедшие тщательный отбор. Медики из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Иркутска, Сочи и других городов России уже отправились на Северные Курилы. На очереди — прием пациентов в Охинском, Тымовском и других районах.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко считает раннюю диагностику самой эффективной профилактикой тяжелых заболеваний. На первом этапе сахалинцы и курильчане проходят диспансеризацию, но важно не только выявить недомогание, но и понять причину болезни. В этом помогают специалисты из других регионов, которые поставят точный диагноз и назначат действенное лечение. Они отправились в те районы, где особенно остро стоит нехватка собственных узкопрофильных врачей.

- Медосмотры не должны вестись для галочки и положительной статистики, – считает министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук, - Мало зафиксировать недомогание у человека. Важно разобраться и найти причину заболевания, ведь за незначительными симптомами может скрываться онкология.

Медико-просветительский проект «Рубежи России» уже не в первый раз отправляет экспедиции врачей на Курилы. В составе нынешнего десанта на острова приехали кардиологи, неврологи, онкологи, хирурги, урологи, офтальмологи, специалисты по ультразвуковой и функциональной диагностике. Планируется, что в 2020 году команды медиков со всей России вновь приедут для осмотра пациентов Сахалинской области.