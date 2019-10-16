Коалиция во главе США ликвидировала свою базу близ Алеппо

СЕГОДНЯ 14:14 2019-10-16T14:14:40+03:00

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Силы международной коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами, ликвидировали свою военную базу в районе сирийского города Кобани на севере Сирии близ Алеппо.

Как сообщает сирийское государственное агентство SANA, базу ликвидировали сразу после того, как ее покинули военные.

Напомним, в свете военной операции Турции «Источник мира» против Рабочий Партии Курдистана (РПК) Вашингтон принял решение о выводе дополнительно тысячи военнослужащих с севера Сирии. Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что американские военные могут быть «зажаты между двумя враждебными наступающими армиями». По его словам, такая ситуация вполне реальная, поскольку Анкара намерена расширить наступление в Сирии, а на помощь курдам пришел Дамаск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737523" frameborder="0"></iframe> Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU