2019-10-16T15:10:58+03:00
Общество

Детский омбудсмен сообщила об изменениях в строительных нормах для предотвращения падения детей из окон

Застройщиков обяжут устанавливать защитные системы на балконных окнах и отмерять высоту наружных лестничных маршей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Анна Кузнецова рассчитывает, что вскоре изменения коснутся вторичного жильяАнна Кузнецова рассчитывает, что вскоре изменения коснутся вторичного жильяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В строительные нормы внесли изменения для предотвращения падения детей из окон. Об этом сообщила Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. С просьбой обязать застройщиков строить дома с учетом опасности выпадения детей из окон обратился в Минстрой Аппарат уполномоченного.

Теперь строители должны придерживаться установленной нормы по высоте ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли в 1,2 метра. Лестницы в подъездах должны быть не выше 0,9 метров.

Отдельный пункт про окна, в том числе балконных секций. Строитеи обязаны будут устанавливать специальные системы, благодаря которым ребенок не сможет самостоятельно открыть настежь окно. Пока такие устройства родители докупают самостоятельно и устанавливают на окна.

В аппарате уполномоченного надеются, что в Минстрое не ограничатся только этими изменениями:

- Например, принимаемые меры коснутся только новостроек, а как же вторичное жилье, там тоже живут дети, - приводит слова Анны Кузнецовой пресс-служба Аппарата уполномоченного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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