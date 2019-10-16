2019-10-16T15:30:58+03:00
Общество

В Следственном комитете научились прогнозировать случаи стрельбы в школах

Специалисты НИИ криминалистики провели исследование и передали результаты следователям
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России нашли способ предотвратить нападения в школахВ России нашли способ предотвратить нападения в школахФото: Евгения ГУСЕВА
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В СК разработали методы предотвращения случаев нападения подростков на школы. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала глава ведомства Александр Бастрыкин. Атаки детей на сверстников в стенах учебного заведения даже получили специальный термин – скулшутинг.

Явление «зародилось» в США, там вооруженные нападения детей назвали «Колумбайн», так называлась школа, где в 1999 году двое старшеклассников расправились с 13 людьми и ранили 23 человека.

- У нас ситуация другая, но на современных подростков сильное влияние оказывает общедоступная информация о способах совершения преступлений, - рассказал Бастрыкин.

Специалисты НИИ криминалистики провели исследование этого опасного явления и выработали ряд рекомендация для ведомств. Речь идет о том, как предотвратить скулшутинг и своевременно установить личности детей, планирующих нападение.

Сайт kp.ru подготовил материал о том, как вести себя в случае нападения в школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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