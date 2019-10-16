Путин потребовал отчета о расходовании средств после паводков в Иркутской области

СЕГОДНЯ 15:50 2019-10-16T15:50:37+03:00

Путин потребовал выплатить компенсации всем пострадавшим от паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке Фото: REUTERS

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16 октября в Кремле проходит совещание по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Владимир Путин слушает доклады чиновников и обсуждает с ними основные вопросы восстановления регионов. Самым животрепещущим вопросом, безусловно, является выплата компенсация пострадавшим.

- Надеюсь, не будет больше информации о том, что средства пришли, но до исполнителей, либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий, эти деньги не доходят - заявил глава государства. Он потребовал предоставить ему отчет о расходовании средств, которые были выделены на компенсации, пишет ТАСС.

Путин также затронул тему восстановления пострадавшего от паводка жилья. Он потребовал, чтобы во всех без исключения домах было отопление.

Напомним, паводок в Иркутской области начался в конце июня. В результате погибло 25 человек, шесть до сих пор числятся пропавшими без вести. Подтопленными в общей сложности оказались около 12,8 тысяч домов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/738174" frameborder="0"></iframe> Путин выступил на совещании по ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке..«Если мы не будем работать с душой и сердцем, результатов не будет»

ИСТОЧНИК KP.RU