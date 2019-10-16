Юлия Юзик рассказала о переоценке ценностей после иранской тюрьмы

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-16T15:31:59+03:00

Юлия Юзик до сих пор не может поверить, что оказалась на свободе Фото: из личного архива

Она была очень удивлена, что Россия стала помогать ей с освобождением

Изменить размер текста: A A

Юлия Юзик, которая недавно была освобождена из иранской тюрьмы, призналась, что пересмотрела многие жизненные установки после перенесенных испытаний. Для нее стало настоящим шоком ее задержание в стране, куда она прибыла по частному приглашению. Еще большим удивлением стало участие России в ее судьбе, она не ожидала, что в РФ на высшем уровне услышат о данной проблеме.

Девушку задержали в отеле по подозрению в шпионаже в пользу израильских спецслужб.

- Это был кошмар. Меня заламывают, потом переворачивают весь номер в отеле. Вывели через черный ход, там кортеж с мигалками и доставили куда-то. Куда не видела, на голове был черный мешок, - рассказывает Юлия Юзик.

Дальше были унизительные процедуры досмотров, вопросы про идеологию и иудаизм, но никаких конкретных обвинений так и не предъявили.

- Вы видели страшные иранские фильмы, в которых врачи, сидя на улицах, вырывают зубы, сжигают мертвых и выкидывают в воду? Примерно такое же впечатление у меня от иранского суда, - признается российская журналистка.

Оказывается, что и в суде никаких объяснений не было, там сразу предложили подписать приговор.

- Решение о моей судьбе принималось на высшем уровне. В тот день у меня была температура и я думала, как можно покончить с собой. Вдруг открывается дверь и девушка говорит мне по-русски: «Юля, на выход». Я решила, что меня везут убивать. А она говорит: «Иран — добрая страна. Езжай к детям. Ради Аллаха отпускаем тебя», - вспоминает страшные часы своей жизни Юлия.

После был аэропорт и возвращение в Россию. Она до сих пор не знает, для чего потребовался ее арест, но допускает, что за ней следили несколько лет и изучали ее связи.

- Я думаю, что за этим стоит корпус стражей, имеющий сложные взаимоотношения с президентом Рухани. Расчет был на то, что я оппозиционер и за меня никто не вступится в России…Я человек в определенных кругах известный. Они прекрасно знают о моей избирательной кампании в Дагестане в 2016 году, который их интересует с точки зрения соседа по Каспийскому морю. Думаю, была какая-то комбинация, в которой меня хотели использовать, - комментирует RT Юлия Юзик.

После заключения многое в ее гражданской позиции поменялось.

- Впервые за очень долгие годы потрясение не меньшее чем иранская тюрьма, осознала, что я гражданин России. Государство меня спасло. В моей системе координат что-то поменялось, - говорит россиянка.

ИСТОЧНИК KP.RU