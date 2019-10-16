2019-10-16T16:02:44+03:00
Общество

«У нас давно уже стоит и не падает»: Рогозин развеял слухи об аварийности в Роскосмосе

Глава госкорпорации знает, что можно сказать тем, кто переживает за состояние космической отрасли
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий РогозинДмитрий РогозинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Разговоры об аварийности ракетно-космической техники в России являются стереотипом. Так глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на вопрос журналистов о том, что можно сказать ветеранам отрасли, которые переживают за ее нынешнее состояние.

«Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает», - сказал глава госкорпорации.

По словам Рогозина, аварии происходили, но в прошлом об этом не говорили. Он привёл в пример времена Советского Союза, когда из 54 запусков к Луне только 17 были успешными.

Напомним, последняя авария с российской ракетно-космической техникой произошла при запуске «Союза МС-10». В октябре прошлого года на МКС должны были отправиться россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, но аварийно отключились двигатели второй ступени, после чего корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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