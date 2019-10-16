«У нас давно уже стоит и не падает»: Рогозин развеял слухи об аварийности в Роскосмосе
Разговоры об аварийности ракетно-космической техники в России являются стереотипом. Так глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на вопрос журналистов о том, что можно сказать ветеранам отрасли, которые переживают за ее нынешнее состояние.
«Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает», - сказал глава госкорпорации.
По словам Рогозина, аварии происходили, но в прошлом об этом не говорили. Он привёл в пример времена Советского Союза, когда из 54 запусков к Луне только 17 были успешными.
Напомним, последняя авария с российской ракетно-космической техникой произошла при запуске «Союза МС-10». В октябре прошлого года на МКС должны были отправиться россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, но аварийно отключились двигатели второй ступени, после чего корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полет.
ИСТОЧНИК KP.RU