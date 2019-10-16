«Лукойл» направит на дивиденды акционерам 100% скорректированного денежного потока
В компании «Лукойл» планируют изменить принципы дивидендной политики. Как сообщает пресс-служба компании, теперь на дивиденды акционерам хотят направлять 100 процентов скорректированного денежного потока. При этом раньше компания платила дважды в год и дивиденды составляли 25 процентов от чистой прибыли.
Согласно новым принципам дивидендной политики, выплаты акционерам также будут осуществляться два раза в год. При этом при расчете общей суммы не будут учитывать стоимость акций.
- Совет директоров также рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров принять решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, - сообщает пресс-служба компании.
На внеочередном собрании, которое состоялось ранее, совет директоров рекомендовал одобрить промежуточные дивиденды - 192 рублей на акцию.
ИСТОЧНИК KP.RU