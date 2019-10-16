2019-10-16T16:24:29+03:00
Общество

В США миллиардер лишился 600 миллионов из-за неудачной шутки о женщинах

Его высказывание сочли сексистским
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Бизнесмен потерял 600 миллионов долларов из-за неудачной шутки о женщинахБизнесмен потерял 600 миллионов долларов из-за неудачной шутки о женщинахФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Не совсем удачная шутка про женщин обошлась американскому бизнесмену в 600 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

Кеннет Фишер, основатель компании Fisher Investments, выступал на конференции в Сан-Франциско. Желая привлечь внимание слушателей, он решил разбавить свою речь не совсем удачной, как оказалось позднее, шуткой. Фишер сравнил работу с клиентами с соблазнением женщины. Однако гости мероприятия не оценили юмора бизнесмена и назвали его сексистом. Разгорелся целый скандал. В итоге Фишеру пришлось извиняться. Но извинения не спасли его от финансовых потерь

На фоне скандала, штат Мичиган отозвал из Fisher Investments 600 миллионов долларов пенсионных инвестиций. Аналогично планирует поступить и компания Fidelity Investments. В их планах отозвать у Фишера 500 миллионов долларов.

- Мы очень обеспокоены такими неуместными высказываниями Кеннета. Наша компании их не приветствует, - категорично заявил представитель Fidelity Investments.

ИСТОЧНИК KP.RU

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