Встреча представителей Сирии и Турции может состояться под патронажем России в Сочи

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-16T16:56:34+03:00

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Российские власти планируют организовать встречу представителей Турции и Сирии. Как сообщает телеканал «Аль-Арабия», такую информацию озвучил советник президента Сирии по политическим вопросам Бусейн Шаабан. Ранее журналисты телеканала сообщили, что переговоры вероятно состоятся в Сочи.

- Благодаря уходу США российский президент стал посредником номер один между курдами, оставленными Вашингтоном, и Турцией, - сообщает издание.

Напомним, Турция начала спецоперацию "Источник мира" в Сирии 9 октября. США отказались участвовать в военной миссии, а вскоре вообще вывели свои войска из страны.Произошло это после атак вблизи базы, где располагалась американская армия. В Белом доме осудили Турцию за атаку и призвали прекратить военные действия. Дональд Трамп ввел новый пакет санкций против Турции. Осудили спецоперацию и в ряде европейских стран. В Ватикане призвали стороны конфликта сесть за стол переговоров.

Возможно, это удастся благодаря участию России. Как сообщил телеканалу RT Arabic советник президента Сирии Шаабан, "российские друзья" готовы оказать содействие диалогу стран-участниц конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU