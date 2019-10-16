В Совфеде уверены, что США не откажутся от влияния НАТО

СЕГОДНЯ 17:07 2019-10-16T17:07:03+03:00

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Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что в случае переизбрания Трампа альянс НАТО перестанет существовать.

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев расценил это заявление как очередную попытку Байдена очернить Трампа. Вызвано это вполне банальной причиной – борьбой за пост президента. Что касается судьбы НАТО, то организация в любом случае продолжит существовать

- Я абсолютно убежден в том, что США ни при каких обстоятельствах не откажутся от НАТО. Будут дискуссии на тему, кто и сколько должен платить за организацию. Но в том, что этот инструмент является для США важнейшим в геополитических интересах, <…> у меня нет никаких сомнений, - приводит слова Косачева ИА «NSN».

Джо Байден уже не первый раз неодобрительно высказывается о действующем президенте. Не так давно он назвал Трампа "эксцентричным, сумасшедшим президентом" и раскритиковал за то, что тот злоупотребляет своим служебным положением.

ИСТОЧНИК KP.RU