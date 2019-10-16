Ошибки нет: эксперт прокомментировал наличие алкоголя в крови сбитого под Кировом мальчика

СЕГОДНЯ 17:10 2019-10-16T17:10:41+03:00

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Сергей Викторович Насонов - специалист, который провел экспертизу по делу о гибели под Кировом в результате ДТП шестилетнего мальчика - заверил, что в результатах анализов никакой ошибки нет. Погибший ребенок действительно находился под воздействием спиртного.

«С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю. Я не знаю, что предшествовало тому, что ребёнок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил. Я просто делаю свою работу», — цитирует Насонова RT.

При этом 0,51 промилле — много это или мало для ребенка — эксперт комментировать не стал. Кроме того Насонов добавил, что, как правило, повторную экспертизу никогда не производит, и сейчас этого делать тоже никто не будет.

Ранее стало известно, что в крови шестилетнего мальчика, который был сбит полицейскими под Кировом, обнаружили 0,51 промилле алкоголя, это примерно равно одной выпитой столовой ложке 40-градусного спиртного напитка. Родители ребенка не верят результатам анализов и пытаются добиться беспристрастного расследования аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU