Россиянин утроил голодовку в Риге из-за экзамена тещи с деменцией

СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-16T17:32:44+03:00

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Россиянин Кирилл Иванов голодает в Риге ради тещи. В 2014 году семья мужчины переехала в Латвию из России. Супруга мужчины успешно получила вид на жительство, для этого нужно было в том числе сдать экзамен по латышскому языку. Но вскоре пара запланировала перевезти в Ригу мать женщины. Но тут возникли сложности как раз с экзаменом – в тещи Иванова деменция.

Управление по делам гражданства и миграции настаивает на экзамене. В семье Ивановых уверяют – пожилая женщина в принципе не сможет его осилить. Экзамен для получения документа, разрешающего жить в стране, можно не сдавать только при наличии заключения Инспекции по здоровью. Вот только в список заболевания, которые освобождают от экзамена, деменция не входит.

- Я объявляю голодовку. Я увы не могу сидеть всегда дома или у дверей ПМЛП, супруга работает в офисе, я занимаюсь хозяйством, ребенком, стариками. Я хочу, даже требую, чтобы кто-то за что-то отвечал, а не отмахивался от меня за мои же деньги, - написал Кирилл Иванов в фесбуке.

ИСТОЧНИК KP.RU