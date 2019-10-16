Автоэксперт поддержал введение электронных водительских прав

СЕГОДНЯ 17:29 2019-10-16T17:29:09+03:00

Новшество может появиться уже в 2020 году

Изменить размер текста: A A

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов поддерживает инициативу ГИБДД по внедрению электронных водительских прав. И хотя на безопасность дорожного движения данное новшество не повлияет, но административные препоны уберет.

- Идея цифровизации не нова, ГИБДД идёт в ногу со временем, — заявил эксперт.

Но прежде, чем вводить подобные документы, стоит оснастить сотрудников ГИБДД необходимыми гаджетами, чтобы они могли проверять подлинность удостоверений.

- Не во всех регионах такое есть. Еще одна проблема – это сотовая связь. Есть участки, где она не ловит и будет проблема с обменом данными. Придется очень долго устанавливать личность водителя или искать иное место для проверки, - комментирует RT Клевцов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что электронные водительские права будут введены в России к 2020 году. Оцифрованная база владельцев автомобилей уже ведется, осталось лишь нормативно закрепить ее использование вместо удостоверений.

ИСТОЧНИК KP.RU