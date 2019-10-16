Симоньян пригласила в Россию бывшего замгоссекретаря США после его слов о ней и об RT

СЕГОДНЯ 17:33 2019-10-16T17:33:45+03:00

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Бывший заместитель госсекретаря США Ричард Стенгел в своей книге «Как мы проиграли информационную войну» написал о главном редакторе RT Маргорите Симоньян и отметил, что ее ответы на его тезисы были более «тонкими».

«Целый бывший замгоссекретаря США написал обо мне в своей новой книжке: «Её опровержения моих заявлений были более тонкими, чем мои изначальные тезисы». Мы вообще тут, Рик, более тонкие. И более звонкие. Приезжайте. Вам понравится», — прокомментировала ситуацию сама Симоньян в своем Telegram-канале.

В своей книге Стенгел рассказал, как Джон Керри, занимавший тогда должность госсекретаря США, попросил его написать текст для публикации в блоге Госдепартамента. Американцы хотели таким способом осудить телеканал RT за его действия и указать, чем журналистика отличается от пропаганды.

Ричард Стенгел добавил, что написал тогда, что RT работает при поддержке государства и его новости являются частью пропаганды, которую ведет Москва. Однако главред телеканала отреагировала на это сообщение спустя всего несколько часов, отметил американец.

«Затем г-жа Симоньян сопоставила мои утверждения с фактами, проделав блестящую работу», — написал в книге Стенгел.

ИСТОЧНИК KP.RU