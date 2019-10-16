Пятая часть российских туристов ворует вещи из отелей

СЕГОДНЯ 17:48 2019-10-16T17:48:13+03:00

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Туристический сервис OneTwoTrip провел опрос и выяснил, какие отельные принадлежности россияне забирают с собой, уезжая из гостиницы. Большинство опрошенных (66%) оказались порядочными. Они заявили, что никогда ничего не забирали из отеля. А вот четверть респондентов призналась, что иногда могут положить себе в чемодан косметическое средство, которое уж очень понравилось. Всегда забирают с собой любые средства гигиены только 7% опрошенных.

Эксперты отмечают – в том, чтобы забирать открытые флакончики домой нет ничего плохого. Их, в любом случае выкинут, а следующим гостям поставят новые. Помимо средств гигиены к одноразовым предметам также относятся дорожный набор с нитками, тапочки и набор для чистки обуви.

Кроме того, отельеры обычно не против, если постояльцы забирают с собой ручку, карандаш или блокнот с логотипом отеля. Но это касается только одноразовых наборов. А вот посуда, полотенца, халаты, постельное белье и предметы интерьера являются собственностью отеля. Поэтому забирать их собой ни в коем случае нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU