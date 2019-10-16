Путин второй раз за год увеличил штат центрального аппарата МЧС

СЕГОДНЯ 17:55 2019-10-16T18:04:53+03:00

Сотрудников ведомства станет в два раза больше

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Президент Владимир Путин в два раза увеличил численность штата Центрального аппарата МЧС. Соответствующий указ подписал главой государства 16 октября. Теперь «предельная численность» сотрудников ведомства – 1796 единиц, без учета охранников и персонала, обслуживающего здание.

Это второе увеличение штата за годовой период. Согласно прошлому указу численность сотрудников центрального аппарата составила 966 человек.

Изменения произойдут не только в центральном аппарате МЧС - планируется, что с 2020 года ведомство переходит на новую "штатную структуру". Часть учреждений реорганизуют. Ликвидируют в общей сложности 578 подведомственных организаций, включая центр управления в кризисных ситуациях, ГИМС. Сотрудникам предложат перевестись в сохранившиеся отделы или получить компенсацию по сокращению. Цель - уменьшить число управленческих звеньев.

ИСТОЧНИК KP.RU