Выступающих в России украинских артистов не пустят на Евровидение

СЕГОДНЯ 18:15 2019-10-16T18:22:13+03:00

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Украинские музыканты, которые хоть раз с 2014 года выступали в России, о Евровидении могут не мечтать – по крайней мере, свою страну им представлять на музыкальном конкурсе будет запрещено. Такие правила установила Национальная общественная телерадиокомпания Украины. С 16 октября в стране объявили о начале отбора музыкантов на Евровидение.

Заявки от музыкантов, выступающих России, рассматривать не будут. Новыми правилами даже установлен срок – у артиста не должно быть российских концертов в течение пяти последних лет. Нельзя потенциальному представителю Украины на песенном конкурсе было ездить также в Крым.

- Евровидение - особый песенный конкурс, он не только о музыке, это о возможности представить свою страну в мире, - сказал председатель правления UA: Общественное вещание Зураб Аласания.

Поэтому организаторы отбора хотят выбрать такого музыканта, который «полностью понимает эту ответственность, разделяет позицию и ценности украинского общества».

В феврале 2019 года сразу три участника отбора на Евровидение от Украины отказались подписывать договор с Национальной общественной телерадиокомпанией. Одним из условий контракта был отказ выступать в России. После того, как сразу три финалиста национального отбора передумали ехать на конкурс на таких условиях, Украина объявила о том, что в "Евровидении-2019" не будет участвовать.

ИСТОЧНИК KP.RU