Загранпаспорта будут оформлять кабины-роботы

СЕГОДНЯ 18:50 2019-10-16T18:50:57+03:00

Это поможет ускорить процесс и обойтись без помощи сотрудников МФЦ

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В Многофункциональных центрах (МФЦ) будут оформлять загранпаспорта с помощью специальных кабин, где человек сможет самостоятельно сдать все биопараметры и оформить сам документ. Это позволит сократить очередь и ускорить процедуру получения документа.

В начале октября оборудование было успешно протестировано и до конца 2019 года в МФЦ появятся десяток криптокабин, рассказали «Известиям» в «Ростелекоме».

Устройства станут еще актуальнее в связи с тем, что с 1 февраля сотрудники МВД не будут оказывать такую услугу в МФЦ.

В среднем кабины с подключением и наладкой обходятся в 1,6 миллиона рублей. Желание заполучить новинку уже высказали ряд региональных МФЦ.

Например, в Москве поставят четыре кабины, в Московской области – пять, в тульскую область и Краснодарский край будет направлено по две единицы.

А в следующем году еще несколько сотен таких программно-аппаратных комплексов разъедутся по стране, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU