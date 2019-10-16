Помпео заявил, что власти США не хотят разрыва отношений с Турцией

СЕГОДНЯ 19:02 2019-10-16T19:04:58+03:00

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Майкл Помпео объяснил цель визита в Турцию. Напомним, Госсекретарь США 17 октября вылетел в Анкару для переговоров с турецким лидером, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не намерен встречаться ни с Помпео, ни с вице-президентом США Майклом Пенсом, который также прилетел на переговоры. Эрдоган обозначил свою позицию в разговоре с журналистами – в вице президентом и госсекретарем США встретятся их турецкие коллеги, также вице-президент и глава МИД, сам он намерен вести беседу только с Трампом.

Помпео объяснил, что их визит в Турцию не связан с попыткой прекратить сотрудничество с Турцией.

- У нас нет цели разорвать отношений с Турцией. Она является членом НАТО, у нас важные интересы в области безопасности, - приводит слова Помпео Fox Business.

Он добавил, что США хочет остановить турецкую операцию в Сирии и планирует все таки встретиться лично с Эрдоганом.

ИСТОЧНИК KP.RU