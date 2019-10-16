Минэк выступил против ограничения профессий для самозанятых

СЕГОДНЯ 19:18 2019-10-16T19:18:49+03:00

А вот Минфин выступает за корректировку первоначальных условий

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Минэкономразвития выступил против введения ограничения на профессии, которые могут считаться самозанятыми. Это, по мнению ведомства, поставит в неловкое положение людей, которые уже принимают участие в программе.

В свою очередь Минфин настаивает на том, чтобы отредактировать изначальные условия и убрать возможность использовать специальный налоговый режим людям некоторых профессий.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, закон о самозанятых уже содержит ряд исключений и их вполне достаточно.

Например, спецрежим недоступен физлицам с доходом свыше 2,4 млн рублей. Тем, кто реализует подакцизные товары, перепродает продукцию и занимается доставкой.

Ранее против идеи Минфина выступал бизнес. Предприниматели призвали не менять существующие условия, так как поправки поставят под угрозу выполнение целей нацпроекта по малому предпринимательству, который предусматривает рост численности самозанятых до 2,4 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU