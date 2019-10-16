2019-10-16T19:18:49+03:00
Экономика

Минэк выступил против ограничения профессий для самозанятых

А вот Минфин выступает за корректировку первоначальных условий
Елена АКИМОВА
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Минэк выступает против введения новых ограничений для самозанятыхМинэк выступает против введения новых ограничений для самозанятыхФото: Евгения ГУСЕВА
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Минэкономразвития выступил против введения ограничения на профессии, которые могут считаться самозанятыми. Это, по мнению ведомства, поставит в неловкое положение людей, которые уже принимают участие в программе.

В свою очередь Минфин настаивает на том, чтобы отредактировать изначальные условия и убрать возможность использовать специальный налоговый режим людям некоторых профессий.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, закон о самозанятых уже содержит ряд исключений и их вполне достаточно.

Например, спецрежим недоступен физлицам с доходом свыше 2,4 млн рублей. Тем, кто реализует подакцизные товары, перепродает продукцию и занимается доставкой.

Ранее против идеи Минфина выступал бизнес. Предприниматели призвали не менять существующие условия, так как поправки поставят под угрозу выполнение целей нацпроекта по малому предпринимательству, который предусматривает рост численности самозанятых до 2,4 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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