Похитителей золотого унитаза из дворца Черчилля задержали

СЕГОДНЯ 19:19 2019-10-16T19:21:31+03:00

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Трех подозреваемых в похищении золотого унитаза из дворца Черчилля задержали. Напомним, унитаз из 18-кратного золота неизвестные украли из Бленхеймского дворца в середине октября. Ограбление произошло ночью. С учетом того, что унитаз был рабочим, то есть подключен к системам канализации и водоотведению, то зданию музея нанесен дополнительный урон – за ночь помещение затопило.

Поисками драгоценного унитаза занялась полиция. И вот, наконец, грабители найдены.

- В рамках расследования кражи из дворца этим утром были задержаны 35-летний и 34-летний мужчины, а также 36-летняя женщина, все жители Оксфорда. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью кражи со взломом, - приводит сообщение полиции РИА Новости.

Удалось ли найти произведение искусства авторства итальянского художника Маурицио Каттелана, в полиции не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU