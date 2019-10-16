Bloomberg: Трамп не против российской помощи Сирии
Президент США заявил, что не против того, что Россия может оказать помощь Сирии. Слова главы Белого Дома приводит Bloomberg. Американский лидер опроверг заявления, что США бросили курдов, а Россия просто «заняла их место». Правда, комментарий Трампа получился в некотором роде ироничным.
- Россия может оказать помощь Сирии. Это нормально, - сказал президент США и тут же добавил, - у них там много песка, очень много песка.
Он предложил помощь США в проведении переговоров для участников конфликта в Сирии. Напомним, ранее стало известно, что Россия готова организовать встречу представителей Сирии и Турции в Сочи. Американские власти потребовали от турецкой стороны прекратить военные действия в Сирии и сесть за стол переговоров. Кроме того по поручению Трампа США вводит санкции против Турции из-за военной операции "Источник мира". Президент Турции отказался вести переговоры с прилетевшими в Анкару госсекретарем США и вице-президентом Америки.
ИСТОЧНИК KP.RU