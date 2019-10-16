Bloomberg: Трамп не против российской помощи Сирии

СЕГОДНЯ 19:51 2019-10-16T19:58:09+03:00

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Президент США заявил, что не против того, что Россия может оказать помощь Сирии. Слова главы Белого Дома приводит Bloomberg. Американский лидер опроверг заявления, что США бросили курдов, а Россия просто «заняла их место». Правда, комментарий Трампа получился в некотором роде ироничным.

- Россия может оказать помощь Сирии. Это нормально, - сказал президент США и тут же добавил, - у них там много песка, очень много песка.

Он предложил помощь США в проведении переговоров для участников конфликта в Сирии. Напомним, ранее стало известно, что Россия готова организовать встречу представителей Сирии и Турции в Сочи. Американские власти потребовали от турецкой стороны прекратить военные действия в Сирии и сесть за стол переговоров. Кроме того по поручению Трампа США вводит санкции против Турции из-за военной операции "Источник мира". Президент Турции отказался вести переговоры с прилетевшими в Анкару госсекретарем США и вице-президентом Америки.

ИСТОЧНИК KP.RU