2019-10-16T22:43:06+03:00
Общество

Элитные дома коррупционеров предложено продавать на торгах

С такой инициативой выступило Минэкономразвития
Юлия САЛЬНИКОВА
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Элитные дома некоторые коррупционеры вообще использовали как клад для денег, например, в этой квартире полковник Захарченко хранил свои сбереженияЭлитные дома некоторые коррупционеры вообще использовали как клад для денег, например, в этой квартире полковник Захарченко хранил свои сбереженияФото: Александр РОГОЗА
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Дома и коттеджи фигурантов уголовных дел о коррупции могут продать на торгах, а вырученные деньги пойдут в российскую казну. С таким предложением выступило Минэкономразвитяи России. Проект изменений в законы «О приватизации жилищного фонда» и «О приватизации государственного и муниципального имущества» опубликован на портале федеральных проектов.

Речь в документе идет о домах, изъятых у коррупционеров и их семей. Пока такая недвижимость в рамках уголовных дел передается в собственность государства. В пояснительной записке к документу сказано, что по состоянию на 2019 год в списке несколько десятков таких квартир и домов. Эти объекты недвижимости по закону можно использовать "для государственных и социальных нужд". В минэкономразвития считают, что элитные дома и коттеджи можно обратить в реальный доход государству, если недвижимость продавать на торгах.

Корреспондент kp.ru ранее подсчитал, сколько денег нашли в домах коррупционеров и что можно было бы купить на эту сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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