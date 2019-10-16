Контроль за подрядчиками и взаимодействие с Госавтоинспекцией

16 Окт. 23:35 2019-10-16T23:35:45+03:00

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, за счет чего северному региону удалось одним из первых в стране завершить все строительные работы в рамках первого года реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ключом к успеху стал тотальный контроль за подрядчиками. Об этом глава региона рассказал КП в кулуарах Международного форума «Дорога-2019», который проходит в эти дни в Екатеринбурге.

По словам Чибиса, идти на подобные меры региональные власти заставил печальный опыт прошлых лет, когда выигрывавшие тендеры компании оказались неспособны выполнить работы и возвращали деньги. Регион был вынужден искать новых контрагентов, срывая сроки сдачи объектов. Губернатор подчеркнул, что регион не только проводит проверку наличия у подрядчика компетенций, оборудования, материалов, но и помогает подрядной организации решать проблемы, если они возникают.

Со слов Чибиса можно сделать вывод о том, что немалую роль в успехе Мурманской области в деле реализации нацпроекта сыграло и сотрудничество региональных властей с Госавтоинспекцией. «В случае появления спорных ситуаций я провожу совещание с участием представителей Госавтоинспеции, и мы всегда находим решение, так как цель у нас общая – повышение уровня безопасности на дорогах. В таком формате мы отрабатываем все вопросы, связанные с инфраструктурой безопасности: где установить светофор, оборудовать перекресток или убрать ограждение между проезжей частью и тротуаром, потому что по нормативам оно должно быть, а фактически – перекрывает остановку общественного транспорта», - рассказал губернатор области.

Чибис также рассказал, что в областной администрации регулярно проходят совещания, на которых рассматриваются итоги недели по дорожной обстановке и случившимся ДТП. Эти мероприятия также проходят при участи Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU