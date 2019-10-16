Трамп пригрозил Эрдогану "разрушительными" санкциями против Турции

16 Окт. 23:15 2019-10-17T00:11:11+03:00

По словам американского лидера, ограничительные меры будут приняты, если переговоры вице-президента США с турецким президентом не будут успешными

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты введут "разрушительные" санкции против Турции, если переговоры вице-президента США Майкла Пенса с турецким лидером Реджепом Эрдоганом не будут успешными.

- Думаю, наш вице-президент, очень квалифицированный человек, все сделает хорошо завтра. Он встретится с президентом Эрдоганом. Думаю, у них будет успешная встреча, если нет – то санкции и некоторые другие вещи, - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что анонсированная ранее поездка Пенса в Анкару может состояться позднее в среду или четверг, пишет "РИА-Новости".

Трамп напомнил, что Штаты ввели и готовят новые санкции в отношении Турции из-за проводимой этой страной военной операции на севере Сирии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп подписал санкции против Турции из-за военной операции в Сирии. Вашингтон внес в список ряд высокопоставленных чиновников республики.

ИСТОЧНИК KP.RU