Трамп пригрозил Эрдогану "разрушительными" санкциями против Турции
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты введут "разрушительные" санкции против Турции, если переговоры вице-президента США Майкла Пенса с турецким лидером Реджепом Эрдоганом не будут успешными.
- Думаю, наш вице-президент, очень квалифицированный человек, все сделает хорошо завтра. Он встретится с президентом Эрдоганом. Думаю, у них будет успешная встреча, если нет – то санкции и некоторые другие вещи, - подчеркнул Трамп.
Он отметил, что анонсированная ранее поездка Пенса в Анкару может состояться позднее в среду или четверг, пишет "РИА-Новости".
Трамп напомнил, что Штаты ввели и готовят новые санкции в отношении Турции из-за проводимой этой страной военной операции на севере Сирии.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп подписал санкции против Турции из-за военной операции в Сирии. Вашингтон внес в список ряд высокопоставленных чиновников республики.
ИСТОЧНИК KP.RU