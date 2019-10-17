Суд в Аргентине предъявил трем военным обвинения по делу о гибели подлодки San Juan
Эктор Анибаль Алонсо, Уго Мигель Корреа и Хорхе Андрес Сулиа подозреваются в недобросовестном исполнении рабочих обязанностей
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СМИ сообщают, что в Аргентине судья Марта Яньес вызвала на допрос в качестве обвиняемых трех офицеров в рамках расследования дела о гибели подводной лодки ВС San Juan.
Таким образом, Эктор Анибаль Алонсо, Уго Мигель Корреа и Хорхе Андрес Сулиа подозреваются в недобросовестном исполнении рабочих обязанностей.
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ИСТОЧНИК KP.RU