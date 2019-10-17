Врачам «скорой» разрешат оказывать помощь пациенту даже без его согласия

СЕГОДНЯ 07:33 2019-10-17T07:33:15+03:00

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Врачам со скорой помощи разрешат оказывать помощь пациенту даже в том случае если он не может выразит свое согласие. Медиков добавят в список лиц, которые «в связи с неспособностью его (пациента) выразить свою волю».

Соответствующие поправки к действующему закону уже внесены в Госдуму и будут рассматриваться депутатами.

Сегодня врачи могут провести какие-то важные манипуляции только с согласия пациента, родителей или его законных представителей и в случае, если есть угроза жизни. Но законодательно до сих пор не определено, какие случаи считаются угрозой, а какие нет.

Часто медики сталкиваются с тем, что сложно определить дееспособность пациента из-за стресса или алкоголя, когда вмешательство требуется незамедлительно, а законных представителей нет рядом и тд., эти случаи должны урегулировать новые поправки.

«В случае принятия законопроекта у медицинских работников скорой медицинской помощи появляется возможность оказать помощь незамедлительно и своевременно, — уточняется в сопроводительном документе. — Законопроект устраняет сложившиеся к настоящему времени противоречия между нормативными правовыми актами в этой сфере, в частности, со статьей 124 Уголовного кодекса Российской Федерации о неоказании помощи больному».

Юристы уверены, что данные поправки могут существенно снизить уголовную нагрузку на врачей, пишет газета "Известия"

Ранее врачи скорой помощи рассказали о своей работе. О том, как сутками ездят по вызовам и отбиваются от безумных пациентов, как переживают истерики больных и угощают их аскорбинками.

ИСТОЧНИК KP.RU