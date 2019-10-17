Для губернаторов могут ввести новые критерии оценки

СЕГОДНЯ 08:23 2019-10-17T08:23:24+03:00

Для губернаторов могут ввести еще один критерий оценки - он станет шестнадцатым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На этот раз их работу предлагают контролировать по проценту отечественных закупок

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Губернаторам могут ввести еще один критерий для оцени их деятельности. Он станет уже 16 и будет отражать как обстоят дела с госзакупками в регионе. Конкретно упор сделают на долю закупок отечественной продукции в общем объеме госконтрактов в субъекте.

В Минэкономразвития, уверены, что этот подход поможет мотивировать региональные власти приобретать российскую продукцию. Это поможет поддержать отечественного производителя и поспособствует реализации нацпроектов.

Пока нововведение будет актуально не для всех регионов, а только для пяти. В них систему протестируют и, если она положительно себя зарекомендует, распространят по стране.

Сами главы регионов неоднозначно отнеслись к появлению нового показателя. Губернатор Омской области Александр Бурков в разговоре с «Известиями» согласился, что инициатива нужная, но в некоторых сферах сложно будет ей соответствовать. Например, в сфере приобретения медицинской техники, где превалирует в основном импортное оборудование.

Глава Калининградской области Антон Алиханов подметил, что для отечественных производителей уже есть режимы преференций, которые закреплены законодательно и урегулированы правовыми актами.

Глава Брянской области Александр Богомаз является сторонником поддержки отечественного производства, особенно в регионах.

Тем не менее, многие эксперты считают, что возможности губернаторов по закупке отечественных товаров ограничены.

ИСТОЧНИК KP.RU