Для губернаторов могут ввести новые критерии оценки
Губернаторам могут ввести еще один критерий для оцени их деятельности. Он станет уже 16 и будет отражать как обстоят дела с госзакупками в регионе. Конкретно упор сделают на долю закупок отечественной продукции в общем объеме госконтрактов в субъекте.
В Минэкономразвития, уверены, что этот подход поможет мотивировать региональные власти приобретать российскую продукцию. Это поможет поддержать отечественного производителя и поспособствует реализации нацпроектов.
Пока нововведение будет актуально не для всех регионов, а только для пяти. В них систему протестируют и, если она положительно себя зарекомендует, распространят по стране.
Сами главы регионов неоднозначно отнеслись к появлению нового показателя. Губернатор Омской области Александр Бурков в разговоре с «Известиями» согласился, что инициатива нужная, но в некоторых сферах сложно будет ей соответствовать. Например, в сфере приобретения медицинской техники, где превалирует в основном импортное оборудование.
Глава Калининградской области Антон Алиханов подметил, что для отечественных производителей уже есть режимы преференций, которые закреплены законодательно и урегулированы правовыми актами.
Глава Брянской области Александр Богомаз является сторонником поддержки отечественного производства, особенно в регионах.
Тем не менее, многие эксперты считают, что возможности губернаторов по закупке отечественных товаров ограничены.
ИСТОЧНИК KP.RU