2019-10-17T09:12:33+03:00
Общество

Порядок взыскания долгов с дачников был упрощен

Теперь деньги будут списываться со счетов автоматически по решению суда
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Изменения касаются всех членов товариществ собственников недвижимостиИзменения касаются всех членов товариществ собственников недвижимостиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс. Теперь взыскивать долги с дачников будет гораздо проще.

Если раньше приходилось годами добиваться внесения взносов в садоводческие товарищества, то с октября на это будет уходить не больше месяца. Достаточно направить заявление о выдаче судебного приказа в мировой суд, а потом готовое решение направить в банк.

Необходимая сумма будет автоматически списана со счетов или карты должника, сообщает "Российская газета".

Исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев подчеркнул, что около 90% владельцев дач вовремя платят обязательные взносы, которые составляют порядка 12-14 тысяч рублей в год. Многие даже делают это заранее, чтобы получить небольшую скидку, но остальные 10% - злостные должники.

Неправоту таких людей председателям товариществ приходилось доказывать в судах. Из-за этого срывались сроки реализации проектов - строительства колодцев, укладки дорог и пр.

Сайт kp.ru писал, что чиновники решили усилить борьбу не только с должниками, но и с теми, кто нарушает пожарную безопасность. Если ваш дачный участок зарос высокой травой или завален стройматериалами - его могут просто забрать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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