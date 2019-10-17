2019-10-17T09:48:30+03:00
Политика

Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США

Работа объединения может развернуться в Вене или Женеве
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия предложила перенести заседания Генассамблеи ООН из США в европейский городРоссия предложила перенести заседания Генассамблеи ООН из США в европейский городФото: REUTERS
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Россия подготовила проект решения о переносе работы комитета Генеральной ассамблеи ООН по вопросам разоружения из Нью-Йорка в швейцарскую Женеву или австрийскую Вену. Документ уже прошел ряд консультаций с представителями других стран. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"Такой проект подготовлен, мы даже провели неформальные консультации. Делегации, которые хотели ознакомиться с нашей позицией, пришли на эти консультации", - сказал дипломат.

Согласно его данным, срок предоставления документов истекает в четверг, 17 октября, однако команды о внесении проекта пока не было, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что Россия предложила провести следующую сессию Первого комитета и комиссии ООН по разоружению за пределами США. Поводом стал отказ в выдаче виз ряду представителей делегаций РФ и Ирана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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