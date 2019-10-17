Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Россия подготовила проект решения о переносе работы комитета Генеральной ассамблеи ООН по вопросам разоружения из Нью-Йорка в швейцарскую Женеву или австрийскую Вену. Документ уже прошел ряд консультаций с представителями других стран. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
"Такой проект подготовлен, мы даже провели неформальные консультации. Делегации, которые хотели ознакомиться с нашей позицией, пришли на эти консультации", - сказал дипломат.
Согласно его данным, срок предоставления документов истекает в четверг, 17 октября, однако команды о внесении проекта пока не было, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что Россия предложила провести следующую сессию Первого комитета и комиссии ООН по разоружению за пределами США. Поводом стал отказ в выдаче виз ряду представителей делегаций РФ и Ирана.
ИСТОЧНИК KP.RU