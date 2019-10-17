2019-10-17T09:54:33+03:00
Политика

В посольстве объяснили, почему Путина в ОАЭ сопровождали машины "ДПС"

Обычно российские делегации встречают простые автомобили дорожной полиции без русских надписей [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кортеж Путина в Абу-Даби сопровождали машины с надписью "ДПС" и семь истребителейКортеж Путина в Абу-Даби сопровождали машины с надписью "ДПС" и семь истребителейФото: скриншот с видео
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Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты. Главе государства был оказан шикарный прием.

Полиция ОАЭ даже раскрасила свои автомобили в цвета нашей дорожно-патрульной службы и по-русски написали "ДПС" на капотах. Такие машины сопровождали кортеж Путина на всем пути его следования от аэропорта до дворца.

В посольстве РФ в Абу-Даби заявили, что это совсем не рядовая ситуация. Обычно делегации сопровождают простые машины дорожной полиции без каких-либо дополнительных надписей.

Флаг России над кортежем Путина.Самолеты ВВС ОАЭ нарисовали в небе Абу-Даби российский триколор

"Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе российского государства", — цитирует РИА Новости представителя дипмиссии.

Сайт kp.ru писал, что в честь прибытия Путина небо над Абу-Даби раскрасили цветами российского триколора. Также президента встречали дети с флажками обеих стран, оркестр и конный эскорт.

Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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