В посольстве объяснили, почему Путина в ОАЭ сопровождали машины "ДПС"
Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты. Главе государства был оказан шикарный прием.
Полиция ОАЭ даже раскрасила свои автомобили в цвета нашей дорожно-патрульной службы и по-русски написали "ДПС" на капотах. Такие машины сопровождали кортеж Путина на всем пути его следования от аэропорта до дворца.
В посольстве РФ в Абу-Даби заявили, что это совсем не рядовая ситуация. Обычно делегации сопровождают простые машины дорожной полиции без каких-либо дополнительных надписей.
Флаг России над кортежем Путина.Самолеты ВВС ОАЭ нарисовали в небе Абу-Даби российский триколор
"Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе российского государства", — цитирует РИА Новости представителя дипмиссии.
Сайт kp.ru писал, что в честь прибытия Путина небо над Абу-Даби раскрасили цветами российского триколора. Также президента встречали дети с флажками обеих стран, оркестр и конный эскорт.
Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU