2019-10-17T10:42:32+03:00
Происшествия

Полиция Гонконга задержала изготовителей "летающих бомб"

Радикалы привязывали самодельные взрывные устройства к квадрокоптерам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Устанавливается причастность задержанных к инциденту со взрывомУстанавливается причастность задержанных к инциденту со взрывомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Полиция Гонконга задержала двоих подозреваемых в изготовлении так называемых "летающих бомб". Молодые люди, одному из которых всего 17 лет, крепили самодельные взрывные устройства к квадрокоптерам, и с их помощью, предположительно, атаковали правоохранителей.

При обыске у радикалов изъяли три дрона, крепления, дымовые шашки, ножи, бутылки с зажигательной смесью и компоненты для создания взрывчатки. Также полицейские нашли два модифицированных телефона, с помощью которых радиоуправляемая бомба приводилась в действие.

Предполагается, что именно такое устройство взорвалось недавно, когда около цветочной клумбы остановилась полицейская машина. Причастность задержанных к этому инциденту выясняется, передает газета The Standard.

Сайт kp.ru писал, что протесты не стихают в Гонконге с июня. Население недовольно зависимостью мегаполиса от Пекина, а также действиями местных властей и полицейских.

В Гонконге появилась первая жертва протестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В СК назвали основную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ-100
Темнокожий Исаак Ньютон родился в Балашихе
Сатанистам разрешили проводить собрания в Военно-морской академии США
Из злодейки в мученицу: В Сети критикуют новую «Малефисенту» за феминизм
Сбежавших из Сирии боевиков ИГ* задержали в Ираке
Ямало-Ненецкий АО вошел в топ-10 регионов в рейтинге поддержки социального предпринимательства
В Японии растет число жертв тайфуна «Хагибис»: погибли 77 человек
В посольстве объяснили, почему Путина в ОАЭ сопровождали машины "ДПС"
В Госдуме призвали усилить меры безопасности закрытых военных городов
Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Украина разрабатывает сверхзвуковую ракету для контроля Черного моря
Госдума отложила рассмотрение законопроекта об индивидуальных тарифах ОСАГО
Порядок взыскания долгов с дачников был упрощен
Для губернаторов могут ввести новые критерии оценки
Парубий обвинил западных партнеров в давлении на Зеленского
Бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за «углеродного сбора»
Контроль за подрядчиками и взаимодействие с Госавтоинспекцией
"Не будь дураком": Трамп просил Эрдогана начать переговоры с курдами
Пассажиры VIP-залов аэропорта смогут проходить контроль, не покидая зоны комфорта
Врачам «скорой» разрешат оказывать помощь пациенту даже без его согласия
Российские банки начнут оказывать госуслуги с 2020 года
На Филлипинах число погибших в результате землетрясения выросло до пяти человек
"Очень больной человек": Трамп усомнился в психическом здоровье члена конгресса США Пэлоси
В Госдуме РФ одобрили повышение МРОТ на 850 рублей
Суд в Аргентине предъявил трем военным обвинения по делу о гибели подлодки San Juan