Полиция Гонконга задержала изготовителей "летающих бомб"

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-17T10:42:32+03:00

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Полиция Гонконга задержала двоих подозреваемых в изготовлении так называемых "летающих бомб". Молодые люди, одному из которых всего 17 лет, крепили самодельные взрывные устройства к квадрокоптерам, и с их помощью, предположительно, атаковали правоохранителей.

При обыске у радикалов изъяли три дрона, крепления, дымовые шашки, ножи, бутылки с зажигательной смесью и компоненты для создания взрывчатки. Также полицейские нашли два модифицированных телефона, с помощью которых радиоуправляемая бомба приводилась в действие.

Предполагается, что именно такое устройство взорвалось недавно, когда около цветочной клумбы остановилась полицейская машина. Причастность задержанных к этому инциденту выясняется, передает газета The Standard.

Сайт kp.ru писал, что протесты не стихают в Гонконге с июня. Население недовольно зависимостью мегаполиса от Пекина, а также действиями местных властей и полицейских.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/735256" frameborder="0"></iframe> В Гонконге появилась первая жертва протестов.

ИСТОЧНИК KP.RU