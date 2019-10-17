Полиция Гонконга задержала изготовителей "летающих бомб"
Полиция Гонконга задержала двоих подозреваемых в изготовлении так называемых "летающих бомб". Молодые люди, одному из которых всего 17 лет, крепили самодельные взрывные устройства к квадрокоптерам, и с их помощью, предположительно, атаковали правоохранителей.
При обыске у радикалов изъяли три дрона, крепления, дымовые шашки, ножи, бутылки с зажигательной смесью и компоненты для создания взрывчатки. Также полицейские нашли два модифицированных телефона, с помощью которых радиоуправляемая бомба приводилась в действие.
Предполагается, что именно такое устройство взорвалось недавно, когда около цветочной клумбы остановилась полицейская машина. Причастность задержанных к этому инциденту выясняется, передает газета The Standard.
Сайт kp.ru писал, что протесты не стихают в Гонконге с июня. Население недовольно зависимостью мегаполиса от Пекина, а также действиями местных властей и полицейских.
В Гонконге появилась первая жертва протестов.
ИСТОЧНИК KP.RU