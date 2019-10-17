Ямало-Ненецкий АО вошел в топ-10 регионов в рейтинге поддержки социального предпринимательства

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-17T10:29:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Ямал вошел в топ-10 российских регионов, в которых эффективнее всего действуют меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. Ежегодный рейтинг составляется Министерством экономического развития РФ совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Эксперты высоко оценили работу правительства ЯНАО, по итогам которой округ стал кандидатом на лидерство.

Социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) являются многие важные для нашего общества объединения. В их числе — культурные и благотворительные фонды, экологические организации, социальные движения, общины коренных малочисленных народов России и многие другие организации. Их деятельность направлена не на коммерцию и извлечение личной выгоды, а на помощь нуждающимся или продвижение социально важных проектов. Например, на поддержку детей-сирот или пожилых людей, защиту окружающей среды и животных, помощь людям, пострадавшим от природных или техногенных катастроф. К этой же категории относятся все культурные и исторические проекты — от сохранения исторических зданий до продвижения юных талантов в области музыки или живописи.

Социально-ориентированные НКО могут рассчитывать на поддержку государства, и то, насколько эффективно в регионах работают механизмы такой помощи — показатель отношения органов государственной власти к этой общественно важной работе. При этом меры поддержки могут быть самыми разными: от бесплатных юридических консультаций и содействия в оформлении документов до финансовой помощи.