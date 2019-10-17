2019-10-17T11:22:46+03:00
В мире

Сбежавших из Сирии боевиков ИГ* задержали в Ираке

Речь идет о нескольких террористах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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О подробностях задержания не сообщаетсяО подробностях задержания не сообщаетсяФото: REUTERS
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На территории Ирака были задержаны несколько боевиков террористической организации ИГ*. Об этом сообщил министр обороны ближневосточной республики Наджах аш-Шамри.

Пресс-служба главы ведомства не стала уточнять детали задержания.

"Несколько сбежавших из Сирии боевиков ИГ* были задержаны на территории Ирака", - цитирует агентство INA ее заявление.

Сайт kp.ru писал, что речь идет о террористах, которых охраняли члены курдских формирований из коалиции "Сил демократической Сирии". Согласно их данным, побег удался пятерым последователям ИГ*. Причиной стал обстрел северо-востока Сирии турецкими войсками.

В самой Анкаре данные опровергли. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что людей дезинформируют, чтобы спровоцировать США и Запад.

* - запрещенная в России террористическая группировка.

Над Рас Аль-Айном поднимается дым, турецкое наступление продолжается.Над сирийским пограничным городом Рас-эль-Айн можно наблюдать дым, поскольку Турция продолжает свою военную операцию по созданию «безопасной зоны» на севере Сирии, как это видно из турецкого города Джейланпинар

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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