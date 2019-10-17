2019-10-17T11:24:34+03:00
Общество

Темнокожий Исаак Ньютон родился в Балашихе

Кроха пока не знает о великом тезке, но не исключено, что пойдет по его стопам [видео]
Елена АКИМОВА
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Маленький Исаак Ньютон родился в Подмосковье. ФОТО: Телеканал "360"Маленький Исаак Ньютон родился в Подмосковье. ФОТО: Телеканал "360"
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Маленький Исаак Ньютон появился в подмосковной Балашихе. Малыш родился в семье студентов из Кот-д’Ивуара, которые приехали в Москву учиться.

Здесь оформили отношения и на свет появился их первенец, которому супруги дали столь необычное имя.

Выбор сделан не случайно. Оказывается, еще в школе Юх Адам Стенли Додиен – папа мальчика, узнал про великого ученого и дал себе обещание назвать сына в его часть.

Спустя много лет свою клятву выполнил и теперь Адам и Эма воспитывают маленького тезку гения. Надеются, что имя определяет будущую судьбу человека и их кроха тоже станет выдающимся человеком.

Уже сейчас малыш каждый день слышит два языка, родители бегло говорят на французском и немного на русском.

«Надеюсь, он будет великий как Исаак Ньютон», — признается телеканалу «360» папа малыша.

Семья не планирует уезжать из России, говорят, что здесь им нравится все: язык, климат, условия для жизни. Правда, нужно решить организационные вопросы. Как отдать ребенка в садик, когда ты гражданин другого государства, молодые родители пока не разобрались. Но сейчас они как раз готовятся получить вид на жительство.

Темнокожий Исаак Ньютон родился в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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